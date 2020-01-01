Михайличенко: Наступил промежуток подготовки, который влияет на игру в сезоне

Киевский клуб активно готовится к новому сезону.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко подвел итоги победы над Олипией (5:0).

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“У нас есть травмированные игроки, Цыганков и Шабанов еще не могут принимать участие в матчах. Поэтому мы запланировали провести контрольные встречи два дня подряд, и сегодня полтора тайма играл один состав, а еще полтайма - другой.

Мы идем путем увеличения нагрузки, поэтому завтра будет зеркальное отражение состава. Футболисты, которые сегодня сыграли полтайма, проведут на поле полтора тайма, и наоборот. В следующих играх мы будем еще набирать, чтобы к концу сбора ребята были готовы играть 90 минут.

Все ребята молодцы, все стараются. Это важный промежуток подготовки, который во многом потом влияет на то, что можно делать в сезоне“, - приводит слова Михайличенко пресс-служба Динамо.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей украинских команд.