Шахтер - Сеннерйюск 2:2 видео голов и обзор товарищеского матча

"Горняки" упустили победу в концовке встречи.

Шахтер - Сеннерйюск: видео голов и обзор товарищеского матча ФК Шахтер Донецк

Шахтер сыграл вничью с датским клубом Сеннерйюск в рамках товарищеского матча на сборе в Турции. Голы на счету Тайсона и Коваленко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Сеннерйюск:

Шахтер - Сеннерйюск 2:2

Голы: Тайсон 54, Коваленко 61 (пен.) - Кривцов 28 (авт.), Кристиансен 89

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Коваленко (Коноплянка, 70), Алан Патрик, Марлос, Тайсон - Мораес.