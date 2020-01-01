Шахтер - Сеннерйюск 2:2 видео голов и обзор товарищеского матча
"Горняки" упустили победу в концовке встречи.
Шахтер сыграл вничью с датским клубом Сеннерйюск в рамках товарищеского матча на сборе в Турции. Голы на счету Тайсона и Коваленко.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Сеннерйюск:
Шахтер - Сеннерйюск 2:2
Голы: Тайсон 54, Коваленко 61 (пен.) - Кривцов 28 (авт.), Кристиансен 89
Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Коваленко (Коноплянка, 70), Алан Патрик, Марлос, Тайсон - Мораес.
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