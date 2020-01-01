Каштру: Сейчас мы не готовимся к матчу против Бенфики

"Горняки" нарабатывают глобальную модель игры.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру подвел итоги матчей с Македонией ГП (2:0) и Сеннерйюском (2:2).

“Утренний матч был проще. Соперник был не слишком сильным, мы развивали свою игру и победили. Команда была намного лучше в первом тайме, чем во втором. Команда была более скоординирована, проводили атаки через центр, через фланги.

Второй матч мы не начали хорошо. Потеряли огромное количество мячей в начале атаки. Соперник постоянно проходил в опасные зоны, создавал моменты. С 25-й минуты первого тайма мы среагировали, команда прибавила. С тех пор контролировали игру. В течение второго тайма удержали преимущество.

Как мы вернемся в Киев – отработаем стратегию, чтобы показать себя достойно против Бенфики. Пока отрабатываем глобальную модель игры, а не готовимся к основному матчу против Бенфики. У нас есть некоторое время“, - приводит слова Каштру пресс-служба “горняков“.

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