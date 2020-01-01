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Сабо: Думал, что из Гармаша вырастет футболист

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Полузащитник перестал хотеть играть в футбол.
Йожеф Сабо
Йожеф Сабо
ФК Динамо Киев

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился мнением по поводу футболистов киевского клуба, которые находятся в аренде.

“Думал, что из Гармаша вырастет футболист. Пять лет назад он старался, был молодой, подвижный, пока ему не надоел футбол. Потом он занялся совсем другими делами. А потом вовсе пропал.

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Мне кажется, что его аренда - правильный шаг. Нельзя цепляться к арбитрам и оставлять команду в меньшинстве. 

Что касается Родригеса, то я сразу сказал, что он не будет играть. Динамо нужны классные футболисты, которые показывают приличную игру на международной арене.

Легионеры, которых киевляне взяли в последнее время, не будут показывать нужную клубу игру. Кроме Пиварича и Вербича“, - приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, что Гармаш стал игроком Ризеспора, а Родригес перебрался в Анкарагюджю.

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Теги: Йожеф Сабо, Динамо Киев, Денис Гармаш, Жерсон Родригес, футбол
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