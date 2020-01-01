Динамо разгромило Олимпию на старте второго сбора

Киевляне не оставили шансов сопернику.

Динамо добыло разгромную победу над Олимпией на старте второго тренировочного сбора в Турции.

В первом тайме за “бело-синих“ отличились Буяльский и Вербич. После перерыва Русин воспользовался грубой ошибкой соперника. Под конец второго тайма киевский клуб получил право на штрафной удар, который сумел реализовать Де Пена. Точку в матче поставил Романчук, который был вызван вместо Кадара.

Динамо - Олимпия 5:0

Голы: Буяльский, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90.

Динамо (стартовый состав): Бущан — Кендзера, Попов, Кадири, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Буяльский — Соль.