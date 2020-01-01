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Шахтер упустил победу в матче с датским клубом

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"Горняки" не удержали победу.
Шахтер сыграл вничью с Сеннерйюском
Шахтер сыграл вничью с Сеннерйюском
ФК Шахтер Донецк

Шахтер сыграл вничью с датским клубом Сеннерйюск в рамках товарищеского матча на сборе в Турции. 

В первом тайме “горняки“ уступали в счет. На 28-й минуте Кривцов неудачно срезал мяч в собственные ворота.

Во втором тайме Шахтер быстро дважды отличиться. Сначала Тайсон сравнял счет, а спустя несколько минут Коваленко уверенно реализовал пенальти.

“Горняки“ не сумели удержать победу. На 89-й минуте футболист датского клуба сравнял счет.

Шахтер - Сеннерйюск 2:2

Голы: Тайсон 54, Коваленко 61 (пен.) - Кривцов 28 (авт.), Кристиансен 89

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Коваленко (Коноплянка, 70), Алан Патрик, Марлос, Тайсон - Мораес.

Отметим, что Шахтер сегодня обыграл Македонию ГП в спарринге.

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Теги: Шахтер Донецк, тренировочный сбор, футбол, товарищеский матч, Сеннерйюск
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