Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вердер заинтересован в приобретении Михайличенко

Комментариев: 0
Защитник Зари может покинуть украинский клуб.
Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко
ФК Заря

Футболист Зари Богдан Михайличенко может перебраться в Бундеслигу, об этом сообщает transfermarketweb.

Читай также: Карпаты подписали украинского чемпиона мира

По информации источника, Вердер заинтересован в трансфере украинца. Немецкий клуб готов приобрести игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что за футболиста клуб заплатит два миллиона евро.

Отмечается, главный тренер Зари Виктори Скрипник может дать информацию про Михайличенко, ведь он ранее работал в Вердере главным тренером. 

Кроме того, в услугах Богдана заинтересован донецкий Шахтер.

Контракт Михайличенко с Зарей рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Богдан провел за Зарю 17 матчей в УПЛ, в которых ему удалось один раз отличиться и отдать две голевые передачи.

Поделись:
Теги: Богдан Михайличенко, Виктор Скрипник, Заря Луганск, Вердер Бремен, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь