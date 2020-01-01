Вердер заинтересован в приобретении Михайличенко

Защитник Зари может покинуть украинский клуб.

Футболист Зари Богдан Михайличенко может перебраться в Бундеслигу, об этом сообщает transfermarketweb.

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По информации источника, Вердер заинтересован в трансфере украинца. Немецкий клуб готов приобрести игрока в летнее трансферное окно. Ожидается, что за футболиста клуб заплатит два миллиона евро.

Отмечается, главный тренер Зари Виктори Скрипник может дать информацию про Михайличенко, ведь он ранее работал в Вердере главным тренером.

Кроме того, в услугах Богдана заинтересован донецкий Шахтер.

Контракт Михайличенко с Зарей рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Богдан провел за Зарю 17 матчей в УПЛ, в которых ему удалось один раз отличиться и отдать две голевые передачи.