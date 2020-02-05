Цыганык: Я против того, чтобы Динамо превращалось в базарную лавку

Эксперт не понимает трансферную политику клуба.

Украинский эксперт Игорь Цыганык поделился мнением по поводу трансферной политики Динамо Киев.

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“Я не понимаю переход Бенито. Зная возможности российских клубов, этого футболиста вряд ли бы отпустили, если бы он выделялся среди других. Наверное, на данном этапе топ-клубы российского чемпионата имеют больше возможностей, чем украинские. Если бы Бенито действительно выделялся, то из России он бы точно не уехал.

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Селюк говорил, что Динамо уже может заработать на Бенито. Хочу задать вопрос: выиграть что-то команда может с этими футболистами?

Заработать, наверное, можно. Но я против того, чтобы любые клубы, особенно такие как Динамо, превращались в какую-то базарную лавку, куда пришли, продали, немножко заработали, а остальное себе оставили.

Команда должна строиться, чтобы что-то выигрывать“, - рассказал эксперт в программе Цыганык Live.

Напомним, что Динамо объявило о подписании Бенито.