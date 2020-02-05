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Цыганык: Я против того, чтобы Динамо превращалось в базарную лавку

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Эксперт не понимает трансферную политику клуба.
Игорь Цыганык
Игорь Цыганык
twitter.com/tsyganyk

Украинский эксперт Игорь Цыганык поделился мнением по поводу трансферной политики Динамо Киев.

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“Я не понимаю переход Бенито. Зная возможности российских клубов, этого футболиста вряд ли бы отпустили, если бы он выделялся среди других. Наверное, на данном этапе топ-клубы российского чемпионата имеют больше возможностей, чем украинские. Если бы Бенито действительно выделялся, то из России он бы точно не уехал.

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Селюк говорил, что Динамо уже может заработать на Бенито. Хочу задать вопрос: выиграть что-то команда может с этими футболистами?

Заработать, наверное, можно. Но я против того, чтобы любые клубы, особенно такие как Динамо, превращались в какую-то базарную лавку, куда пришли, продали, немножко заработали, а остальное себе оставили.

Команда должна строиться, чтобы что-то выигрывать“, - рассказал эксперт в программе Цыганык Live.

Напомним, что Динамо объявило о подписании Бенито.

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Теги: Игорь Цыганык, Динамо Киев, Бенито, трансфер
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  05.02.2020, 16:18
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ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намед ни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

https://t.me/a_shtirlitz/ 3883

Слава сирийским мучачосам!
Смерть кацапским скотам!
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