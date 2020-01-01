Шахтер - Македония ГП 2:0 Видео голов и обзор товарищеского матча
"Горняки" добыли уверенную победу над соперником.
Донецкий Шахтер обыграл Македонию ГП в товарищеском матче на сборе в Турции. Голы на счету Тете и Фернандо.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Македония ГП:
Шахтер - Македония ГП 2:0
Голы: Тете, 13, Фернандо, 44
Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондаренко, Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).
Македония ГП (стартовый состав): Йовановски, Мишевски, Филиповски, Ковачев, Атанасковски, Робсон, Божиновски, Алексовски, Трайкоски, Воша, Блажевски.
Предупреждения: Воша, Блажевски.
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