Шахтер - Македония ГП 2:0 Видео голов и обзор товарищеского матча

"Горняки" добыли уверенную победу над соперником.

Шахтер - Македония ГП: видео голов и обзор матча ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер обыграл Македонию ГП в товарищеском матче на сборе в Турции. Голы на счету Тете и Фернандо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Македония ГП:

Шахтер - Македония ГП 2:0

Голы: Тете, 13, Фернандо, 44

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондаренко, Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).

Македония ГП (стартовый состав): Йовановски, Мишевски, Филиповски, Ковачев, Атанасковски, Робсон, Божиновски, Алексовски, Трайкоски, Воша, Блажевски.

Предупреждения: Воша, Блажевски.