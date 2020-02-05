Соль: Cистема VAR нужна современному футболу

Форвард киевлян отметил, что команда много времени уделяет тактическим упражнениям.

Нападающий Динамо Фран Соль поделился деталями подготовки ко второй части сезона.

“Против Олимпии хотелось бы сыграть компактно, быстро и, конечно, же выиграть. Результат - не самое главное, но лично для нас, игроков, он важен.

На первом сборе было очень тяжело. Мы много бегали, но это было необходимо. Сейчас, на втором сборе, мы больше работаем с мячом, больше внимания уделяем тактическим упражнениям. Думаю, дней через 12 мы будем готовы на 100%.

С Буяльским у нас хорошая связка. Виталий - отличный игрок. Он всегда видит, когда я нахожусь в выгодной позиции для взятия ворот.

VAR? Да, я к этому готов, тем более, что уже играл с использованием системы VAR в Нидерландах. Там она использовалась в каждом матче. Считаю, что это хорошо для футбола. Эта система очень нужна в современном футболе“, - приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Фран Соль назвал Динамо лучшим клубом в истории Украины.