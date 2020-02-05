Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Соль: Cистема VAR нужна современному футболу

Комментариев: 1
Форвард киевлян отметил, что команда много времени уделяет тактическим упражнениям.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль поделился деталями подготовки ко второй части сезона.

“Против Олимпии хотелось бы сыграть компактно, быстро и, конечно, же выиграть. Результат - не самое главное, но лично для нас, игроков, он важен.

На первом сборе было очень тяжело. Мы много бегали, но это было необходимо. Сейчас, на втором сборе, мы больше работаем с мячом, больше внимания уделяем тактическим упражнениям. Думаю, дней через 12 мы будем готовы на 100%.

С Буяльским у нас хорошая связка. Виталий - отличный игрок. Он всегда видит, когда я нахожусь в выгодной позиции для взятия ворот.

VAR? Да, я к этому готов, тем более, что уже играл с использованием системы VAR в Нидерландах. Там она использовалась в каждом матче. Считаю, что это хорошо для футбола. Эта система очень нужна в современном футболе“, - приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что Фран Соль назвал Динамо лучшим клубом в истории Украины.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Фран Соль
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  05.02.2020, 14:37
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намедни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

https://t.me/a_shtirlitz/ 3883

Слава сирийским мучачосам!
Смерть кацапским скотам!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь