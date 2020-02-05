Соль: Cистема VAR нужна современному футболу
Нападающий Динамо Фран Соль поделился деталями подготовки ко второй части сезона.
“Против Олимпии хотелось бы сыграть компактно, быстро и, конечно, же выиграть. Результат - не самое главное, но лично для нас, игроков, он важен.
На первом сборе было очень тяжело. Мы много бегали, но это было необходимо. Сейчас, на втором сборе, мы больше работаем с мячом, больше внимания уделяем тактическим упражнениям. Думаю, дней через 12 мы будем готовы на 100%.
С Буяльским у нас хорошая связка. Виталий - отличный игрок. Он всегда видит, когда я нахожусь в выгодной позиции для взятия ворот.
VAR? Да, я к этому готов, тем более, что уже играл с использованием системы VAR в Нидерландах. Там она использовалась в каждом матче. Считаю, что это хорошо для футбола. Эта система очень нужна в современном футболе“, - приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.
Ранее сообщалось, что Фран Соль назвал Динамо лучшим клубом в истории Украины.
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