Шахтер обыграл Македонию ГП в спарринге
"Горняки" уверенно победили соперника из Македонии.
Шахтер одержал победу над ГП Македония в рамках товарищеского матча на сборе в Турции. Голами в составе “горняков“ отметились Тете и Фернандо.
Шахтер - Мамедония ГП 2:0
Голы: Тете, 13, Фернандо, 44
Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондаренко, Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).
Македония ГП (стартовый состав): Йовановски, Мишевски, Филиповски, Ковачев, Атанасковски, Робсон, Божиновски, Алексовски, Трайкоски, Воша, Блажевски.
Предупреждения: Воша, Блажевски.
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