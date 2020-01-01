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Шапаренко: У меня были разногласия с помощниками Хацкевича

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Футболист признался, что у него не было конфликта с белорусским специалистом.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко прокомментировал взаимоотношения с бывшим тренером столичного клуба Александром Хацкевичем.

“У нас с Хацкевичем все нормально было, а вот с помощниками - не очень. С Александром Николаевичем были хорошие отношения, он открытый и честный. Если были проблемы, то он меня вызывал и мы с ним говорили.

Помощники его, не знаю, я с ними не общался вообще. Были разногласия. Может из-за ассистентов, потому что они его накручивали. Возможно, я им не понравился, я не знаю“, - рассказал футболист.

Ранее Шапаренко признался, что у него было два предложения от Шахтера.

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Теги: футбол, Николай Шапаренко, Динамо
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