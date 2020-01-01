Олимпик крупно обыграл болгарский Локомотив в товарищеском матче

Донецкий клуб забил четыре безответных гола в ворота соперника.

Донецкий Олимпик одержал разгромную победу над Локомотивом из Пловдива (Болгария). Подопечные Гомеса оформили четыре гола.

Олимпик - Локомотив 4:0

Голы: Цымбалюк, 40, Шахаб, 61, Кравчук, 63, Дегтярев, 90

Олимпик (1 тайм): Крынский - игрок на просмотре, Зотько, Пасич, Ксенз, Цымбалюк, Романовский, Балашов, Тейшейра, Политыло, Баланюк

Олимпик (2 тайм): Альими - Кравченко, Лукьянчук, Снурницын, Лебеденко, Кравчук, Вербный, Завийский, Чогадзе, Дегтярев, Шахаб.

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