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Олимпик крупно обыграл болгарский Локомотив в товарищеском матче

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Донецкий клуб забил четыре безответных гола в ворота соперника.
Олимпик обыграл Локомотив
Олимпик обыграл Локомотив
ФК Олимпик

Донецкий Олимпик одержал разгромную победу над Локомотивом из Пловдива (Болгария). Подопечные Гомеса оформили четыре гола.

Олимпик - Локомотив 4:0

Голы: Цымбалюк, 40, Шахаб, 61, Кравчук, 63, Дегтярев, 90

Олимпик (1 тайм): Крынский - игрок на просмотре, Зотько, Пасич, Ксенз, Цымбалюк, Романовский, Балашов, Тейшейра, Политыло, Баланюк

Олимпик (2 тайм): Альими - Кравченко, Лукьянчук, Снурницын, Лебеденко, Кравчук, Вербный, Завийский, Чогадзе, Дегтярев, Шахаб.

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Теги: футбол, Олимпик, товарищеский матч, сборы
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