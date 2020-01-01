Отец Безуса: Мы прошли все круги ада, когда нам сказали, что у сына болезнь крови

Анатолий Безус рассказал о тяжелом периоде в семье футболиста.

Отец полузащитника бельгийского Гента Романа Безуса Анатолий признался, что в 14 лет игроку ошибочно поставили смертельный диагноз.

“Однажды мне сказали что у сына болезнь крови. Ему тогда было 14. Жена была заплаканная, вся в истерике. У нас не было больших средств.

Но я сохранял оптимизм. Говорил, что все будет хорошо. Нам пришлось пройти все круги ада. Дошли до Киевского института крови, рядом с Бабиным Яром.

Профессор, дай Бог ему здоровья, посмотрел Рому, и просуммировал: с кровью все хорошо, проблем нет.

Мы тогда еще погуляли по Киеву, помню, зашли в кафе посидеть. Поговорили, как взрослые люди. В тот момент я очень сблизился с сыном“, - рассказал Анатолий Безус в интервью Футбол 24.

Ранее Анатолий Безус поведал о периоде, когда Роман играл за Динамо.