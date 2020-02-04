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Шапаренко: По слухам мог оказаться в Бельгии

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Официальных предложений по игроку не поступало.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Николай Шапаренко рассказал по поводу возможного ухода из клуба.

“Я не знаю о каких-то предложениях, это к президенту, ему привозят предложения. Я не знаю. На уровне слухов были предложения, но официальных не было.

Когда официальное предложение, вот тебе прислали, столько-то миллионов. А по слухам мог оказаться в Бельгии“, - рассказал футболист в интервью Youtube-канал ОТДУШИВДУШУ.

Отметим, что Шапаренко отказывался переходить в донецкий Шахтер.

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Теги: Николай Шапаренко, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Бельгии по футболу, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Мухоморище    04.02.2020, 18:41
Оценка:  0
Мухоморище
Все,кто попадает к суркису,уходят измочаленными и никому ненужными)))
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