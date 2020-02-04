Шапаренко: По слухам мог оказаться в Бельгии
Официальных предложений по игроку не поступало.
Футболист киевского Динамо Николай Шапаренко рассказал по поводу возможного ухода из клуба.
“Я не знаю о каких-то предложениях, это к президенту, ему привозят предложения. Я не знаю. На уровне слухов были предложения, но официальных не было.
Когда официальное предложение, вот тебе прислали, столько-то миллионов. А по слухам мог оказаться в Бельгии“, - рассказал футболист в интервью Youtube-канал ОТДУШИВДУШУ.
Отметим, что Шапаренко отказывался переходить в донецкий Шахтер.
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