Шапаренко: По слухам мог оказаться в Бельгии

Официальных предложений по игроку не поступало.

Футболист киевского Динамо Николай Шапаренко рассказал по поводу возможного ухода из клуба.

“Я не знаю о каких-то предложениях, это к президенту, ему привозят предложения. Я не знаю. На уровне слухов были предложения, но официальных не было.

Когда официальное предложение, вот тебе прислали, столько-то миллионов. А по слухам мог оказаться в Бельгии“, - рассказал футболист в интервью Youtube-канал ОТДУШИВДУШУ.

Отметим, что Шапаренко отказывался переходить в донецкий Шахтер.