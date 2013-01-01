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Отец Безуса: Я сомневался, что Роман раскроется в Динамо

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Анатолий Безус считает, что его сын попал не в те руки.
Роман Безус
Роман Безус
kaagent.be

Отец полузащитника Гента Романа Безуса Анатолий рассказал о периоде, когда его сын выступал за Динамо.

“Тогда команду еще возглавлял Юрий Семин. У меня был долгий разговор с Игорем Суркисом. Я сомневался, что Рома раскроется в Динамо. Но когда меня вывели на телефонную связь с Юрием Павловичем, я понял, что надо переходить. Кто же знал, что вскоре Семин покинет команду.

После матча с Зенитом я его спросил: “Рома, почему ты не берешь игру? Почему ты прекратил обыгрывать? Почему ты все время играешь назад? Почему нет креатива, ты же умеешь!“. А он мне отвечает: “Я уже и забыл, когда в последний раз это делал“. Хотя тренер (Олег Блохин - прим.ред. ) вроде давал свободу: играй, как ты можешь.

Я с большим уважением отношусь к Олегу Владимировичу, он хороший тренер. Просто Роман попал не в то время и не в те руки“, - отметил Безус-старший в интервью Футбол 24.

Напомним, Безус играл за Динамо с 2013 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Романа Безуса поднялась.

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Теги: футбол, Роман Безус, Динамо
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