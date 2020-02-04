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Шапаренко: Я дважды отказывался от перехода в Шахтер

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Украинский футболист не захотел переходить в донецкий клуб.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Николай Шапаренко рассказал, что ранее мог стать игроком Шахтера. 

“У меня было несколько предложений от Шахтера. В то время я еще занимался в академии в Мариуполе. Много ребят приглашали, некоторые ушли, но я отказался.

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Почему? Меня туда не тянуло. Играл тогда в дубле, все было хорошо. Наверное я понимал, что там слишком большая конкуренция для меня.

Все говорят, что не уйдут из Динамо в Шахтер. Я буду доказывать делом. Зачем говорить? Чтобы болельщики на руках носили? Если придет предложение от Шахтера, то я откажусь“, - рассказал Шапаренко в интервью Youtube-канал ОТДУШИВДУШУ.

Отметим, что Шапаренко отправился на второй сбор с Динамо.

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Комментариев (1)
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Мухоморище    04.02.2020, 16:46
Оценка:  0
Мухоморище
Ну и дурень)))
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