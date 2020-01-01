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Десна проиграла Словану в контрольном матче

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Черниговская команда не смогла обыграть представителя Чехии.
Десна проиграла Словану
Десна проиграла Словану
ФК Десна

Десна уступила чешскому Словану в рамках товарищеского поединка.

Голом в составе черниговского клуба отметился Владислав Калитвинцев.

Десна - Слован Либерец 1:2

Голы: Калитвинцев, 7 - Рондич, 17, 37.

Десна: Литовка (Паст, 46) - Конопля (Старенький, 60), Имереков (Арвеладзе, 65), Тамм, Мостовой (Западня, 46, (Мочуляк, 76)), Фаворов (Гитченко, 65), Домбровский (Ермаков, 46), Калитвинцев (Гуцуляк, 60), Хлебас (Будковский, 46), Картушов (Кузик, 46), Филиппов (Тотовицкий, 60).

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами матчей украинских клубов на сборах.

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Теги: футбол, Десна, Слован, товарищеский матч, сборы
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