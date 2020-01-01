Десна проиграла Словану в контрольном матче

Черниговская команда не смогла обыграть представителя Чехии.

Десна уступила чешскому Словану в рамках товарищеского поединка.

Голом в составе черниговского клуба отметился Владислав Калитвинцев.

Десна - Слован Либерец 1:2

Голы: Калитвинцев, 7 - Рондич, 17, 37.

Десна: Литовка (Паст, 46) - Конопля (Старенький, 60), Имереков (Арвеладзе, 65), Тамм, Мостовой (Западня, 46, (Мочуляк, 76)), Фаворов (Гитченко, 65), Домбровский (Ермаков, 46), Калитвинцев (Гуцуляк, 60), Хлебас (Будковский, 46), Картушов (Кузик, 46), Филиппов (Тотовицкий, 60).

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