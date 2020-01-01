Каштру: Мы не планируем трансферы, у нас сбалансированная команда на всех позициях

Наставник "горняков" назвал цели команды на вторую половину сезона.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал о втором сборе и прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

“У нас начался второй сбор. Наши цели всем известны, главное - выиграть УПЛ. Еще одна цель - еврокубки, поэтому будем стараться как можно лучше подготовиться к Бенфике.

У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях - защите, полузащите и нападении - у нас игроки высокого уровня, игроки национальных сборных. Если никто из наших футболистов не покинет клуб, то трансферов у нас не будет.

На данный момент мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении.

Футболисты гроки Мариуполя Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула были с нами на первом сборе, теперь поехали и на второй. Мы смотрим на них, на их работу и интенсивность. У них будет игровое время в товарищеских матчах, где они смогут показать, чего стоят. Давайте подождем, чтобы мы смогли сложить мнение об этих футболистах“, - рассказал португальский специалист в комментарии шоу “Футбольный формат“.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко посетил тренировку Шахтера на сборах в Турции.