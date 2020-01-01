Шевченко посетил тренировку Шахтера на сборах в Турции

Главный тренер сборной Украины посмотрел за игроками донецкого клуба.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его помощники посетили тренировку донецкого Шахтера на подготовительном сборе в Турции.

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Шевченко пообщался с генеральным директором “горняков“ Сергеем Палкиным и наставником команды Луишем Каштру, а также с игроками национальной команды.

Видео с тренировки, на которой присутствовал Шевченко, было опубликовано на официальном YouTube-канале Шахтера:

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко посетил тренировку киевского Динамо в Турции.