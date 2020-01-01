Кадар переведен в дубль из-за эмоционального срыва на Михайличенко

Венгр сорвался на главного тренера.

Защитник Динамо Киев Тамаш Кадар был переведен в дубль.

Читай также: Шевченко посетил лагерь Динамо в Турции

Как сообщает dynamo.kiev.ua, у футболиста возник конфликт с Алексеем Михайличенком во время тренировочного процесса в Белеке.

Кадар при всей команде нахамил главному тренеру Динамо. Отмечается, что если Тамаш принесет свои извинения, то сможет вернуться в основной состав.

Отметим, что тренерский штаб взял в Турцию 24 игрока.