Кадар переведен в дубль из-за эмоционального срыва на Михайличенко
Венгр сорвался на главного тренера.
Защитник Динамо Киев Тамаш Кадар был переведен в дубль.
Читай также: Шевченко посетил лагерь Динамо в Турции
Как сообщает dynamo.kiev.ua, у футболиста возник конфликт с Алексеем Михайличенком во время тренировочного процесса в Белеке.
Кадар при всей команде нахамил главному тренеру Динамо. Отмечается, что если Тамаш принесет свои извинения, то сможет вернуться в основной состав.
Отметим, что тренерский штаб взял в Турцию 24 игрока.
Полная версия правил