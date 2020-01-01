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Кадар переведен в дубль из-за эмоционального срыва на Михайличенко

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Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Киев Тамаш Кадар был переведен в дубль.

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Как сообщает dynamo.kiev.ua, у футболиста возник конфликт с Алексеем Михайличенком во время тренировочного процесса в Белеке.

Кадар при всей команде нахамил главному тренеру Динамо. Отмечается, что если Тамаш принесет свои извинения, то сможет вернуться в основной состав.

Отметим, что тренерский штаб взял в Турцию 24 игрока.

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Теги: Тамаш Кадар, Алексей Михайличенко, Динамо Киев, футбол, тренировочный сбор еще парочка
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Источник: dynamo.kiev.ua

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