Степаненко: Нас уже готовят к игре с Бенфикой

Полузащитник Шахтера рассказал о подготовительных сборах в Турции.

Донецкий Шахтер находится в Белеке (Турция), где начал свой второй подготовительный сбор в преддверии второй половины сезона.

Своими мыслями о тренировках поделился полузащитник "оранжево-черных" Тарас Степаненко.

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"Сейчас уже более тактические упражнения, направленные на отработку нашего взаимодействия в обороне и атаке. Это сочетается с агрессивными упражнениями: сегодня 1 в 1 было тяжело играть. Нас уже готовят непосредственно к игре, поэтому, думаю, этот сбор будет очень продуктивным.

В принципе, оба сбора - подготовка к матчу с Бенфикой. Но первый был больше для того, чтобы привести нас в форму после отпуска, восстановить связи где-то", - сказал Степаненко в комментарии Футбол News.

Отметим, что на второй сбор в Турцию отправились 27 футболистов. В рамках подготовки "горняки" проведут четыре контрольных матча.