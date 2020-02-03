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Кадар отправился в дубль Динамо

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Место защитника занял Александр Романчук.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Тамаш Кадар был переведен в молодежную команду "бело-синих".

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Как сообщает пресс-служба киевлян, такое решение было принято тренерским штабом. Из-за этого Тамаш отсутствовал на вечерней тренировке команды. Место Кадара в первой команде занял 20-летний Александр Романчук.

Отметим, что в текущем сезоне Кадар отыграл 20 матчей за Динамо, в которых отметился результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Тамаш Кадар может перейти в венгерский Фехервар, однако сам футболист назвал эту информацию чушью.

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Теги: Тамаш Кадар, Динамо, Динамо Киев, тренировочный сбор, футбол
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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