Кадар отправился в дубль Динамо

Место защитника занял Александр Романчук.

Защитник Динамо Тамаш Кадар был переведен в молодежную команду "бело-синих".

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Как сообщает пресс-служба киевлян, такое решение было принято тренерским штабом. Из-за этого Тамаш отсутствовал на вечерней тренировке команды. Место Кадара в первой команде занял 20-летний Александр Романчук.

Отметим, что в текущем сезоне Кадар отыграл 20 матчей за Динамо, в которых отметился результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Тамаш Кадар может перейти в венгерский Фехервар, однако сам футболист назвал эту информацию чушью.