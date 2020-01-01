Шевченко посетил лагерь Динамо в Турции

Главный тренер сборной Украины понаблюдал за игроками и кандидатами в национальную команду.

Киевское Динамо начало второй тренировочный сбор в Белеке (Турция). Вечернюю тренировку “бело-синих“ посетил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его помощники - Андреа Малдера и новый тренер по физической подготовке.

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Как сообщает пресс-служба Динамо, Шевченко и его ассистенты приехали в Турцию, чтобы пообщаться с главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко о состоянии игроков национальной команды, а также чтобы понаблюдать за ними и кандидатами.

Андрей Шевченко посетил тренировку Динамо в Белеке ФК Динамо Киев

Отмечается, что тренеры сборной будут присутствовать на контрольном матче Динамо против словенской Олимпии, который состоится в среду, 5 февраля.

Ранее сообщалось, что стали известны сроки восстановления Виктора Цыганкова.