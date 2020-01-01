Александрия обыграла Кайсар в контрольном матче

Украинский клуб одержал победу с минимальным счетом.

В рамках подготовительного сбора Александрия сыграла в товарищеском поединке против Кайсара, который выступает в Казахстане.

Подопечные Шарана одержали победу с минимальным счетом. Единственный гол себе в актив записал Евгений Протасов, который сыграл на добивании после удара Грицука.

Александрия - Кайсар 1:0

Гол: Протасов, 36.

Александрия (1-й тайм): Билык, Протасов, Довгий, Пашаев, Грицук, Гречишкин, Шендрик, Вантух, Дубра, Третьяков, Ситало.

Александрия (2-й тайм): Панькив, Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Стецков, Мишенко, Банада, Запорожан, Лучкевич, Гордиенко, Безбородько.