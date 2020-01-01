Львов сыграл вничью с Воеводиной

Завершился товарищеский матч между ПФК Львов и Воеводиной.

Львов проводит подготовку ко второй половине сезона и в рамках сбора сыграл товарищеский матч в Турции против сербской Воеводины.

Коллектив Егише Меликяна сыграл в нулевую ничью. Обе команды были достаточно активны на поле, однако довести дело до гола так и не смогли.

Отметим, что Воеводина больше владела мячом, чем Львов, особенно во втором тайме.

Львов - Воеводина 0:0.

Львов: Сарнавский, Люлька (Гончар, 78), Борзенко, Братков, Бопесу (игрок на просмотре, 66), Приймак (игрок на просмотре, 90), Сабино, Богунов (Шина, 81), Алваро (Велвес, 78), Татарков (Пернамбуко, 78), Ренан (Ныч,81).