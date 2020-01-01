Стали известны сроки восстановления Цыганкова

Футболист продолжает восстановление после травмы передней части бедра.

Стартовал второй тренировочный сбор киевского Динамо, который проходит в городе Белек (Турция). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В рамках подготовительного сбора уже состоялась первая тренировка команды, однако некоторые игроки проводили занятие по индивидуальной программе. Среди них - Виктор Цыганков, у которого диагностировано мышечное повреждение передней поверхности бедра.

По прогнозам медицинского штаба, Цыганкову потребуется около недели на восстановление, после чего он сможет присоединиться к общей группе.

Никита Бурда, Артем Шабанов, Виктор Цыганков и Назарий Русин ФК Динамо Киев

Помимо Цыганкова, вне общей группы также находятся Никита Бурда, Артем Шабанов и Назарий Русин. У Артема и Назария - микроповреждения, и уже в ближайшие дни они вернутся в общую группу. Никита же продолжает длительное восстановление после травмы.

Отметим, что к основному составу Динамо присоединились Руслан Нещерет и Георгий Цитаишвили.