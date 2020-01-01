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Нещерет и Цитаишвили присоединились к Динамо на тренировочном сборе

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Футболисты прибыли на сбор из юношеского лагеря "бело-синих".
Руслан Нещерет
Руслан Нещерет
ФК Динамо Киев

Голкипер Руслан Нещерет и полузащитник Георгий Цитаишвили прибыли в расположение основной команды Динамо. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Ранее оба игрока находились в лагере юношеской команды “бело-синих“, хотя первый сбор проводили с первой командой.

Источник отмечает, что Нещерет и Цитаишвили будут тренироваться с первой командой до 8 февраля, после чего вместе с Динамо U19 отправятся в Киев для участия в матче Юношеской Лиги УЕФА против загребского Динамо.

Ранее сообщалось, кто из игроков Динамо отправился на второй тренировочный сбор в Турцию.

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Теги: Георгий Цитаишвили, Динамо, Динамо Киев, футбол, тренировочный сбор, подготовительный сбор
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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