Экс-игрок сборной Украины объявил о завершении карьеры

Кирилл Ковальчук отметил, что футбол навсегда останется в его жизни.

Бывший полузащитник одесского Черноморца и Металлиста Кирилл Ковальчук принял решение завершить карьеру.

“Дорогие друзья, близкие и болельщики! Я хочу сказать большое Вам спасибо! Тем, кто был рядом на поле, тренерам которые вкладывали силы, всему персоналу, который все эти годы меня поддерживал, и лучшим болельщикам, а также моей семье, которая дала мне поддержку и силы добиваться всех поставленных целей!

До последнего момента я много думал о том, продолжить ли свою карьеру (спасибо Ордабасы, что до последнего ждали мое решение)! Сегодня, друзья, я решил вам сказать, что настал тот момент, когда я заканчиваю футбольную карьеру.

Это не простой шаг, потому что есть силы продолжать бороться и добиваться результатов. За все годы карьеры я отдавал все силы и многим жертвовал для результата. Моя благодарность Всевышнему, что все возвращалось сполна.

Сейчас огромная благодарность и радость что все это было со мной, много побед. Только движение вверх. Футбол навсегда останется в моей жизни. Уверен, что еще много побед впереди!“, - написал Ковальчук на своей странице в Instagram.

Отметим, что на счету Кирилла Ковальчука четыре матча за сборную Украины. Последним его клубом стал казахстанский Ордабасы, за который он провел 81 матч.