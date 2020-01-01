Шахтер объявил список игроков, которые примут участие на втором сборе в Турции

"Горняки" проведут четыре спарринга.

Шахтер объявил список игроков на второй сбор ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 2 февраля, донецкий Шахтер отправился на второй тренировочный сбор в Турцию.

Как сообщает пресс-служба “горняков“, на подготовительный сбор отправилось 27 футболистов. Отметим, что в список не попал Манор Соломон, который выбыл на несколько месяцев. Но вместе с командой на сбор отправился бразильский защитник Витао, который пропустил первый сбор.

Полный список игроков, которые отправятся в Турцию, выглядит так:

Ранее сообщалось, что на втором сборе Шахтер проведет четыре спарринга.