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Шахтер объявил список игроков, которые примут участие на втором сборе в Турции

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"Горняки" проведут четыре спарринга.
Шахтер объявил список игроков на второй сбор
Шахтер объявил список игроков на второй сбор
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 2 февраля, донецкий Шахтер отправился на второй тренировочный сбор в Турцию.

Как сообщает пресс-служба “горняков“, на подготовительный сбор отправилось 27 футболистов. Отметим, что в список не попал Манор Соломон, который выбыл на несколько месяцев. Но вместе с командой на сбор отправился бразильский защитник Витао, который пропустил первый сбор.

Полный список игроков, которые отправятся в Турцию, выглядит так:

Ранее сообщалось, что на втором сборе Шахтер проведет четыре спарринга.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донцек, тренировочный сбор, футбол, подготовительный сбор
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