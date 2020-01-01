Динамо огласило список игроков, которые отправятся на второй сбор в Турцию

Новичок команды не поедет на сбор, так как будет восстанавливаться после травмы.

Динамо огласило список игроков на второй сбор ФК Динамо Киев

В воскресенье, 2 февраля, киевское Динамо отправится на второй тренировочный сбор в Турцию.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", на сбор поедут 24 футболиста. Среди них не будет новичка команды Ибрагимо Каргбо, который получил травму во время первого сбора и пропустит более месяца.

Отметим, что вместе с командой полетит Никита Бурда, который продолжает восстановление после травмы.

Полный список игроков, которые отправятся в Турцию, выглядит так:

Ранее сообщалось, что на втором сборе Динамо проведет 6 контрольных матчей.