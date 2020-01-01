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Динамо огласило список игроков, которые отправятся на второй сбор в Турцию

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Новичок команды не поедет на сбор, так как будет восстанавливаться после травмы.
Динамо огласило список игроков на второй сбор
Динамо огласило список игроков на второй сбор
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 2 февраля, киевское Динамо отправится на второй тренировочный сбор в Турцию.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", на сбор поедут 24 футболиста. Среди них не будет новичка команды Ибрагимо Каргбо, который получил травму во время первого сбора и пропустит более месяца.

Отметим, что вместе с командой полетит Никита Бурда, который продолжает восстановление после травмы.

Полный список игроков, которые отправятся в Турцию, выглядит так:

Ранее сообщалось, что на втором сборе Динамо проведет 6 контрольных матчей.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, тренировочный сбор, футбол, подготовительный сбор
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