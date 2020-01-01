Днепр-1 минимально уступил Сигме в товарищеском матче

Подопечные Михайленко в очередной раз потерпели поражение.

Днепр-1 проводит тренировочный сбор в Турции, в рамках которого подопечные Дмитрия Михайленко сыграли против чешской Сигмы.

Украинский клуб в очередной раз потерпел поражение, которое стало для команды уже четвертым подряд. Единственный гол в этой встрече был забит в первом тайме усилиями Фальта.

Днепр-1 - Сигма 0:1

Гол: Фальта, 23

Днепр-1: Клищук (Юрчук, 61), Адамюк (Чичиков, 61), Сваток (Лопирьонок, 61), Логинов (Папа Гуйе, 46), Шаповал, Батагов (Кравченко,46), Коркишко (Тейлор, 61), Когут (Вакулко, 46), Ди Франко (Снежко, 61), Булеца (Назаренко, 46), Хобленко (Беляев, 71).