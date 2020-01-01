Карпаты разгромили словацкий Середь в спарринге

Львовский клуб трижды поразил ворота соперника.

Львовские Карпаты проводят тренировочный сбор в Турции, в рамках которого подопечные Санжара сыграли товарищеский матч с командой Середь из Словакии.

"Зелено-белые" разгромили соперника со счетом 3:0. Дублем в этом поединке отметился форвард Ростислав Лях, а еще один гол себе в актив записал Дженнингс.

Карпаты - Середь 3:0

Голы: Лях, 7, 43, Дженнингс, 76

Карпаты: Кудрик (Горох, 80), Слива (Дубинчак, 46), Веремиенко, Гиоргадзе (Халл, 46), Якимец (Г.Пасич, 60), Хахлев (Клец, 46), Толочко (Назарина, 46), Притула (Кириленко, 60), Лейоус (Кадимян, 46), Лях (Аржанов, 46, Тлумак, 60), Бойчук (Дженнингс, 46).