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Пиварич: Я уже забыл о травме и могу полностью выкладываться на поле

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Защитник киевского Динамо отметил, что у него больше нет страха из-за тяжелой травмы, которая у него была.
Йосип Пиварич (справа)
Йосип Пиварич (справа)
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Йосип Пиварич рассказал о своем текущем состоянии здоровья и ощущениях после тяжелой травмы, которую он пережил.

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“На сборе я провел полную подготовку, сыграл половину тайма в каждом контрольном матче. Сейчас у меня ничего не болит, рецидивов нет. Я уже забыл о той травме и у меня больше не страха, я могу полностью выкладываться на поле и очень этому рад.

Честно говоря, я не хочу больше возвращаться к тому ужасному моменту в моей карьере, все уже позади. Когда год назад я получил травму, то знал, через что мне придется пройти. Уверен, что худшая часть моей карьере уже в прошлом“, - цитирует Пиварича Sportske Novosti.

Ранее Йосип Пиварич сказал, что не знает, где продолжит карьеру.

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Теги: Йосип Пиварич, Динамо, Динамо Киев, футбол
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