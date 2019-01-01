Днепр-1 - Ягеллония 0:1 видео гола и обзор товарищеского матча

Подопечные Михайленко проиграли матч, проводимый в рамках тренировочного сбора.

СК Днепр-1 - Ягеллония: видео гола СК Днепр-1

СК Днепр-1 проводит тренировочный сбор в Турции, где украинский клуб проиграл в товарищеском поединке польской Ягеллонии (0:1).

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Днепр-1 - Ягеллония 0:1

Гол: Поспишил, 14 (пен).

Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук, Лопыренок, Сваток, Логинов, Шаповал, Кравченко, Вакулко, Ди Франко, Тейлор, Булеца, Хобленко.

Днепр-1 (2-й тайм): Клищук, Чичиков, Логинов, Папа Гуйе, Полевой, Батагов, Снижко, Когут, Назаренко, Супряга, Хобленко (Коркишко, 58).