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Днепр-1 - Ягеллония 0:1 видео гола и обзор товарищеского матча

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Подопечные Михайленко проиграли матч, проводимый в рамках тренировочного сбора.

СК Днепр-1 - Ягеллония: видео гола
СК Днепр-1 - Ягеллония: видео гола
СК Днепр-1

СК Днепр-1 проводит тренировочный сбор в Турции, где украинский клуб проиграл в товарищеском поединке польской Ягеллонии (0:1).

Вашему вниманию видео гола и обзор матча:

Днепр-1 - Ягеллония 0:1
Гол: Поспишил, 14 (пен).

Днепр-1 (1-й тайм): Юрчук, Лопыренок, Сваток, Логинов, Шаповал, Кравченко, Вакулко, Ди Франко, Тейлор, Булеца, Хобленко.

Днепр-1 (2-й тайм): Клищук, Чичиков, Логинов, Папа Гуйе, Полевой, Батагов, Снижко, Когут, Назаренко, Супряга, Хобленко (Коркишко, 58).

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Теги: Днепр-1, товарищеский матч, видео голов, обзор матча, футбол, тренировочный сбор
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