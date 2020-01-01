Шепелев: Пиварич на этом сборе играет как Неймар

Хорват оформил дубль в ворота Динамо-Брест.

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев прокомментировал игру своего партнера по команде Йосипа Пиварича на сборах в Турции

“Пиварич вообще показывает себя на этом сборе как Нейма.р! Очень хорошо играет на этой позиции.

Мы шутим, что Вербич уже может не восстанавливаться, потому что есть левый нападающий.

Дай Бог, чтобы Пиварич и дальше забивал в течение сезона“, - цитирует хавбека официальный сайт Динамо.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо Киев - Динамо Брест, где Пиварич отметился дублем.