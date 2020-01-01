Динамо Киев - Динамо-Брест 3:0 Видео голов и обзор товарищеского матча

Украинская команда добыла уверенную победу над соперником.

Динамо Киев - Динамо-Брест: видео голов и обзор матча ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обыграло Динамо-Брест в рамках товарищеского матча.

Дублем в составе столичного клуба отметился Пиварич. Еще один гол на счету Дуэлунда.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо Киев - Динамо-Брест:

Динамо Киев - Динамо-Брест 3:0

Голы: Пиварич, 22, 36, Дуэлунд, 74

Динамо Киев (1-й тайм): Бущан - Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный - Кадири, Буяльский, Андриевский - Караваев, Шапаренко - Каргбо.

Динамо Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.

Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус - Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский - Бакай.