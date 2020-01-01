Михайличенко: Чем больше разнообразия в наших действиях, тем сложнее нашим соперникам

Наставник киевлян отметил, что в команде нет явно выраженного бомбардира.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Динамо Брест (3:0) в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

“В этой контрольной игре мы проверяли свое состояние, движение, скорости. В этом отношении все идет по плану. Динамо (Брест) позже нас начало подготовку, так что нужно нормально воспринимать нашу победу. У нас осталась еще одна игра завтра, после чего возвращаемся в Киев.

Не важно, кто забивает - вы видите, что на этих сборах у нас забитыми мячами отличаются совершенно разные футболисты, нет одного ярко выраженного бомбардира. И это хорошо, ведь все игроки участвуют как в обороне, так и в атаке. Чем больше разнообразия будет в наших действиях, тем сложнее будет соперникам нам противостоять.

Ибра Каргбо, если можно так сказать, еще присматривается. Это была первая игра, когда мы смогли его использовать на этой позиции. Предполагаем, что здесь он будет играть и дальше, но раньше ситуация диктовала условия, когда ему нужно было сыграть с краю. На фланге ему уже приходилось действовать, и мы об этом знали. Ему еще необходимо привыкнуть к партнерам, работе и требованиям.

Видно, что Ибра очень старается, сегодня у него было несколько хороших моментов, в которых он хорошо открывался и удачно цеплялся за мяч. В целом, думаю, он на правильном пути.

Что касается Франа Соля, ему чего-то немного не хватает, и это было видно сегодня, когда у него было несколько моментов, в которых он сам мог забить. Но он также работает, старается, и принимает активное участие в командной игре. Ждем от него тоже результативности“, - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо может покинуть клуб свободным агентом.