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Карпаты подписали украинского чемпиона мира

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Ранее Алексей Хахлев играл в Испании.
Алексей Хахлев
Алексей Хахлев
ФК Карпаты Львов

Карпаты объявили о переходе полузащитника Алексея Хахлева.

“Играя в Испании, я очень скучал по родной земле. Чувствую подъем после подписания контракта с Карпатами. Тосковал по родной земле, ведь я сам из Западной Украины, из небольшого городка Острог Ровенской области.

Карпаты - весомый бренд украинского футбола, с большой историей и одними из лучших болельщиков Украины, которые заслуживают только на самые высокие места

В данный момент моей главной проблемой является отсутствие игровой практики, но я уверен, что быстро наберу форму и буду полезен Карпатам. Хотелось бы уже в первом контрольном матче выйти на поле и продемонстрировать свою лучшую игру“, - цитирует Хахлева официальный сайт львовян.

Отметим, что Алексей является воспитанником академии Динамо. Он выступал за испанские Алавес и Сан-Игнасио. В 2019 года в составе сборной Украины Хахлев выиграл молодежный чемпионат мира U-20.

Ранее сообщалось, что Александр Кучер и еще три игрока ушли из Карпат.

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Теги: футбол, Алексей Хахлев, Карпаты, чемпионат Украины, УПЛ
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