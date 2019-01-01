Карпаты подписали украинского чемпиона мира

Ранее Алексей Хахлев играл в Испании.

Карпаты объявили о переходе полузащитника Алексея Хахлева.

“Играя в Испании, я очень скучал по родной земле. Чувствую подъем после подписания контракта с Карпатами. Тосковал по родной земле, ведь я сам из Западной Украины, из небольшого городка Острог Ровенской области.

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В данный момент моей главной проблемой является отсутствие игровой практики, но я уверен, что быстро наберу форму и буду полезен Карпатам. Хотелось бы уже в первом контрольном матче выйти на поле и продемонстрировать свою лучшую игру“, - цитирует Хахлева официальный сайт львовян.

Отметим, что Алексей является воспитанником академии Динамо. Он выступал за испанские Алавес и Сан-Игнасио. В 2019 года в составе сборной Украины Хахлев выиграл молодежный чемпионат мира U-20.

Ранее сообщалось, что Александр Кучер и еще три игрока ушли из Карпат.