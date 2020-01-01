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Динамо одержало победу над командой Милевского и Хачериди

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Киевляне продолжают предсезонный сбор в Турции.
Киевскому Динамо обыграло Динамо-Брест
Киевскому Динамо обыграло Динамо-Брест
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обыграло Динамо-Брест в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.

Дубль оформил защитника Йосипа Пиварича. Еще один гол на счету полузащитника Миккеля Дуэлунда.

Отметим, что в поединке также приняли участие бывшие игроки киевского клуба - Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Динамо Киев - Динамо-Брест 3:0

Голы: Пиварич, 22, 36, Дуэлунд, 74

Динамо Киев (1-й тайм): Бущан - Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный - Кадири, Буяльский, Андриевский - Караваев, Шапаренко - Каргбо.

Динамо Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.

Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус - Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский - Бакай. 

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Теги: футбол, Динамо Киев, Динамо-Брест, Артем Милевский, Евгений Хачериди
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