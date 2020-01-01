Динамо одержало победу над командой Милевского и Хачериди
Киевляне продолжают предсезонный сбор в Турции.
Киевское Динамо обыграло Динамо-Брест в рамках товарищеского матча на сборе в Турции.
Дубль оформил защитника Йосипа Пиварича. Еще один гол на счету полузащитника Миккеля Дуэлунда.
Отметим, что в поединке также приняли участие бывшие игроки киевского клуба - Артем Милевский и Евгений Хачериди.
Динамо Киев - Динамо-Брест 3:0
Голы: Пиварич, 22, 36, Дуэлунд, 74
Динамо Киев (1-й тайм): Бущан - Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный - Кадири, Буяльский, Андриевский - Караваев, Шапаренко - Каргбо.
Динамо Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.
Динамо Брест: Павлюченко - Веретило, Хачериди, Кики, Витус - Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский - Бакай.
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