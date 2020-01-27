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Полузащитник Александрии стал отцом

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В семье Дмитрия Гречишкина случилось пополнение.
Дмитрий Гречишкин
Дмитрий Гречишкин
ФК Александрия

Сегодня, 27 января, полузащитник Александрии Дмитрий Гречишкин. Его супруга Анастасия родила сына. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

Мальчик родился с ростом 50 см, и весом 3120 г.

Еще в пятницу, 24 января, Гречишкин играл товарищеском матче Александрии, а уже в воскресенье, 26 января, вернулся домой, чтобы быть рядом с женой.

Отметим, что ранее Дмитрий выступал за Шахтер, Зарю, Черноморец и Ильичевец. На его счету также два матча за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский покрестил новорожденную дочь.

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Теги: футбол, вне игры, Дмитрий Гречишкин
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Opppppz    27.01.2020, 16:49
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