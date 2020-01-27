Полузащитник Александрии стал отцом
В семье Дмитрия Гречишкина случилось пополнение.
Сегодня, 27 января, полузащитник Александрии Дмитрий Гречишкин. Его супруга Анастасия родила сына. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.
Мальчик родился с ростом 50 см, и весом 3120 г.
Еще в пятницу, 24 января, Гречишкин играл товарищеском матче Александрии, а уже в воскресенье, 26 января, вернулся домой, чтобы быть рядом с женой.
Отметим, что ранее Дмитрий выступал за Шахтер, Зарю, Черноморец и Ильичевец. На его счету также два матча за сборную Украины.
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский покрестил новорожденную дочь.
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