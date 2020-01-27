Полузащитник Александрии стал отцом

В семье Дмитрия Гречишкина случилось пополнение.

Сегодня, 27 января, полузащитник Александрии Дмитрий Гречишкин. Его супруга Анастасия родила сына. Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

Мальчик родился с ростом 50 см, и весом 3120 г.

Еще в пятницу, 24 января, Гречишкин играл товарищеском матче Александрии, а уже в воскресенье, 26 января, вернулся домой, чтобы быть рядом с женой.

Отметим, что ранее Дмитрий выступал за Шахтер, Зарю, Черноморец и Ильичевец. На его счету также два матча за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский покрестил новорожденную дочь.