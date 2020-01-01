Динамо имеет худший показатель по отношению набранных очков к ожидаемым в УПЛ по версии CIES

Первое место в рейтинге заняла Александрия.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал новый отчет, где представлены фактические очки команд в матчах чемпионатов и ожидаемые пункты, которые подсчитывали на основании специальной формулы.

В расчетах учитывали процент владения мячом и количество ожидаемых голов.

В чемпионате Украины рейтинг возглавила Александрия. Подопечные Шарана набирают в среднем за матч 1,83 очка, в то время как ожидаемая цифра составляет всего 1,30 (разница в 0,53).

Мариуполь (+0,33) и Шахтер с (+0,29) расположились на втором и третьем местах соответственно.

Худший показатель имеет киевское Динамо. Ожидаемое количество очков команды в среднем за поединок равно 2,43, тогда как фактическое ниже - всего 2,00.

Ранее сообщалось, что Шахтер, Динамо и Заря - среди лучших команд Европы по числу передач.