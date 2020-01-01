Футболист Динамо может покинуть клуб свободным агентом

Перуанец намерен перейти в Бока Хуниорс.

Президент Бока Хуниорс Хорхе Амеал прокомментировал возможный трансфер Карлоса Самбрано из киевского Динамо в аргентинский клуб.

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“Руководство Динамо Киев должно отпустить Самбрано бесплатно и прислать трансферный лист.

Мы со своей стороны уже обо всем договорились с Карлосом. В Бока Хуниорс он перейдет свободным агентом“, - приводит слова Амеала Depor.com.

Ранее сообщалось, что защитника Динамо подозревают в супружеской неверности.