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Футболист Динамо может покинуть клуб свободным агентом

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Перуанец намерен перейти в Бока Хуниорс.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
instagram.com/carloszambrano5/

Президент Бока Хуниорс Хорхе Амеал прокомментировал возможный трансфер Карлоса Самбрано из киевского Динамо в аргентинский клуб.

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“Руководство Динамо Киев должно отпустить Самбрано бесплатно и прислать трансферный лист.

Мы со своей стороны уже обо всем договорились с Карлосом. В Бока Хуниорс он перейдет свободным агентом“, - приводит слова Амеала Depor.com.

Ранее сообщалось, что защитника Динамо подозревают в супружеской неверности.

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Теги: Хорхе Амеал, Бока Хуниорс, Карлос Самбрано, Динамо Киев, футбол
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