Милевский - о матче с Динамо: Грязи не будет
Украинец приглашает всех на матч.
Нападающий Динамо Брест Артем Милевский пригласил болельщиков посмотреть матч его команды с киевским Динамо.
“Сегодня интересный день. В 16:00 по киевскому времени будет крутой матч против моей любимой команды.
Будет крутой матч, будет много эмоций, грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих“, - сказал Милевский в Instagram.
Отметим, что на наше сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча.
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