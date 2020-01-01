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Милевский - о матче с Динамо: Грязи не будет

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Украинец приглашает всех на матч.
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/dynamobrest/

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский пригласил болельщиков посмотреть матч его команды с киевским Динамо.

“Сегодня интересный день. В 16:00 по киевскому времени будет крутой матч против моей любимой команды.

Будет крутой матч, будет много эмоций, грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих“, - сказал Милевский в Instagram.

Отметим, что на наше сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча.

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Теги: Артем Милевский, Динамо Брест, Динамо Киев, футбол
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