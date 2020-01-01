Милевский - о матче с Динамо: Грязи не будет

Украинец приглашает всех на матч.

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский пригласил болельщиков посмотреть матч его команды с киевским Динамо.

“Сегодня интересный день. В 16:00 по киевскому времени будет крутой матч против моей любимой команды.

Будет крутой матч, будет много эмоций, грязи не будет. Friendly game, топим каждый за своих“, - сказал Милевский в Instagram.

Отметим, что на наше сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча.