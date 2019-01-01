Киевляне продолжают тренировочный сбор в Турции.

Динамо Киев - Динамо Брест: видео онлайн трансляция товарищеского матча ФК Динамо Киев

В понедельник, 27 января, киевское Динамо проведет очередной товарищеский поединок на тренировочном сборе в Турции. В этот раз соперником “бело-синих“ станет клуб экс-игрока сборной Украины Артема Милевского Динамо Брест.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Динамо - Динамо Брест:

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