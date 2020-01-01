Шахтер - Войводина 1:1 Видео голов и обзор товарищеского матча

Дончане на сборах сыграли вничью против представителя чемпионата Сербии.

Марлос и Алан Патрик ФК Шахтер

Донецкий Шахтер добыл ничью против сербской Войводины на тренировочных сборах в турецком Белеке (1:1).

Вашему вниманию видео голов и обзор спарринга:

Шахтер - Войводина 1:1

Голы: Алан Патрик, 81 — Болбат, 78 (автогол)

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46) — Кирюханцев (Болбат, 62), Муравский (Кривцов, 62), Хочолава (Матвиенко, 62), Сиприано (Исмаили, 62) - Коваленко (Степаненко, 62), Маркос Антонио (Алан Патрик, 62) — Веллингтон Нем (Вакула, 37, Марлос, 62)), Мудрик (Дентиньо, 37, Тайсон, 62)), Коноплянка (Тете, 62) — Фернандо (Сикан, 37, Мораес, 62))