Шахтер не смог обыграть Войводину

В данной встрече отличались лишь игроки "горняков".

Донецкий Шахтер во втором товарищеском матче на сборах в Турции сыграл вничью с сербской Войводиной (1:1).

Оба гола были забиты во втором тайме игры. Сначала Сергей Болбат срезал мяч в собственные ворота после того как Алексей Шевченко парировал удар.

Однако на 81-й минуте Алан Патрик сравнял счет, классно пробив из-за пределов штрафной площади.

Шахтер - Войводина 1:1

Голы: Алан Патрик, 81 — Болбат, 78 (автогол)

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46) — Кирюханцев (Болбат, 62), Муравский (Кривцов, 62), Хочолава (Матвиенко, 62), Сиприано (Исмаили, 62) - Коваленко (Степаненко, 62), Маркос Антонио (Алан Патрик, 62) — Веллингтон Нем (Вакула, 37, Марлос, 62)), Мудрик (Дентиньо, 37, Тайсон, 62)), Коноплянка (Тете, 62) — Фернандо (Сикан, 37, Мораес, 62))