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Шахтер добыл первую победу в году

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Донецкий клуб в контрольном матче минимально обыграл польский Лех.
Шахтер добыл первую победу в году

Донецкий Шахтер провел первый матч в 2020 году, обыграв в контрольном матче польский Лех на тренировочном сборе в Турции.

Единственный гол в матче забил Сергей Кривцов, принеся команде Луиша Каштру минимальную победу. На 50-й минуте после подачи Болбата справа в штрафную мяч после рикошета прилетел прямо в ноги Сергею Кривцову, который с десяти метров послал мяч в угол ворот.

Шахтер – Лех 1:0

Гол: Кривцов, 50

Шахтер: Пятов (Шевченко, 46; Трубин, 69), Болбат (Кирюханцев, 69), Кривцов (Муравский, 76), Матвиенко (Хочолава, 63), Исмаили (Сиприано, 63), Степаненко (Маркос Антонио, 63), Алан Патрик (Бондаренко, 63), Тете (Коноплянка, 46), Марлос (Вакула, 69), Тайсон (Коваленко, 46), Жуниор Мораес (Фернандо, 46; Сикан, 82)

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