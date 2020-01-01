Забарный: Хайдук хорошо нас накрывал, было трудно выходить из атаки

Футболист Динамо оценил игру команды в контрольном матче.

Полузащитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал поражение команды в спарринге против хорватского Хайдука (0:1).

“Хайдук – хороший противник. Они хорошо играют, у них есть хорошие футболисты. Хорваты давали хорошую скорость, так что сборы нелегкие. На таком высоком уровне трудно работать. Тем более, у нас также хорошие игроки. Хайдук хорошо нас накрывал, было трудно выходить из атаки в хороший прессинг. Нам приходилось больше обороняться.

Почему у Хайдука было больше ударов? Мне кажется, потому что они создавали больше моментов. Они нагнетали, и нам было сложнее. Не знаю в чем причина, но так сложилось. Что не получалось в атаке? У нас не держался мяч. Мы не могли контролировать полузащитников, они открывались, и приходилось просто отдавать мяч сопернику, и поэтому нам было трудно.

В ситуации с пропущенным мячом была обычная подача, не знаю, чей это был игрок. Говорили, что он просто выпрыгнул, и даже не пробил, а забросил мяч головой. Ничего не понял, увидел просто мяч в воротах. Такое бывает, это футбол“, - сказал Илья в интервью пресс-службе команды.