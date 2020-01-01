Соломон пропустит несколько месяцев

Футболист получил рецидив травмы.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон получил травму во время тренировочного сбора команды. Об этом сообщил сам футболист на странице в Instagram.

“Тяжелые дни для меня - я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев, но вернусь сильнее, чем когда-либо“, - написал израильтянин.

В этом сезоне Соломон принял участие в 18 матчах за Шахтер, где забил три гола и сделал две результативные передачи.